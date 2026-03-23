В Ростовской области планируют увеличить объем экспорта

Ростовская область по итогам 2025 года заняла второе место в Южном федеральном округе по объемам внешнеторгового оборота и экспорта с долей 39,7% и 41,1% соответственно. Об этом сообщили на заседании экспортного совета при губернаторе, сообщает управление информационной политики донского правительства.
Экспортно-импортные операции проводились со 143 странами. Ведущие торговые партнеры региона — Турция, Китай, Египет, Индонезия, Гонконг, Иран, Беларусь. География внешней торговли: Азия — 69,4%, Африка — 15,4%, СНГ — 10,8%, Европа — 3,6%, Южная Америка — 0,4%, Северная Америка — 0,2%.
Товарная структура экспорта в основном представлена продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (66%); минеральными продуктами (17,2%); машинами, оборудованием и транспортными средствами (9,9%); металлами и изделиями из них (3,1%); химической продукцией (2,2%).
— В настоящее время делается ставка на развитие отношений со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятиями постоянно ведется работа по структурной перестройке экспорта в дружественные страны. Доля стран Азии за год выросла на 2,4%, СНГ — на 2,2%, — отметил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.
Первый заместитель главы региона Алексей Господарев добавил, что донской регион сейчас находится на втором месте в стране по агропромышленному экспорту и на пятом месте по несырьевому неэнергетическому экспорту.
— Ищем новые возможности для экспорта нашей продукции. В том числе это внедрение современных форматов торговли, снижение логистических, транспортных и других издержек, — прокомментировал Алексей Господарев.
По словам первого замглавы Ростовской области, усилия направлены на укрепление экономических связей со странами, определенными в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области — 2030. Планируется увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта и нарастить поставки продукции АПК.
