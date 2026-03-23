Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области планируют увеличить объем экспорта

Увеличить объем несырьевого экспорта и нарастить поставки продукции АПК планируют на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область по итогам 2025 года заняла второе место в Южном федеральном округе по объемам внешнеторгового оборота и экспорта с долей 39,7% и 41,1% соответственно. Об этом сообщили на заседании экспортного совета при губернаторе, сообщает управление информационной политики донского правительства.

Экспортно-импортные операции проводились со 143 странами. Ведущие торговые партнеры региона — Турция, Китай, Египет, Индонезия, Гонконг, Иран, Беларусь. География внешней торговли: Азия — 69,4%, Африка — 15,4%, СНГ — 10,8%, Европа — 3,6%, Южная Америка — 0,4%, Северная Америка — 0,2%.

Товарная структура экспорта в основном представлена продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (66%); минеральными продуктами (17,2%); машинами, оборудованием и транспортными средствами (9,9%); металлами и изделиями из них (3,1%); химической продукцией (2,2%).

— В настоящее время делается ставка на развитие отношений со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятиями постоянно ведется работа по структурной перестройке экспорта в дружественные страны. Доля стран Азии за год выросла на 2,4%, СНГ — на 2,2%, — отметил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

Первый заместитель главы региона Алексей Господарев добавил, что донской регион сейчас находится на втором месте в стране по агропромышленному экспорту и на пятом месте по несырьевому неэнергетическому экспорту.

— Ищем новые возможности для экспорта нашей продукции. В том числе это внедрение современных форматов торговли, снижение логистических, транспортных и других издержек, — прокомментировал Алексей Господарев.

По словам первого замглавы Ростовской области, усилия направлены на укрепление экономических связей со странами, определенными в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области — 2030. Планируется увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта и нарастить поставки продукции АПК.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше