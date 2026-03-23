Telegraph: в Британии начали ограничивать продажу топлива

По ее данным, в английском графстве Эссекс и некоторых регионах Шотландии оптовые поставщики установили лимиты на красное дизельное топливо, которое доступно фермерам для покупки. «Мы являемся свидетелями нормированного распределения, — заявил представитель компании Anglia Farmers Патрик Крехан. — [Оптовым поставщикам] пришлось уменьшить [объем] заказов, чтобы удовлетворить как можно больше запросов. Вместо того чтобы просто доставить 10 тыс. литров одному фермеру, им приходится доставлять по 2 тыс. литров разным фермерам».