Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: в Британии начали ограничивать продажу топлива

Решение приняли на фоне войны в Иране.

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Ограничения на продажу топлива владельцам сельскохозяйственной техники стали вводиться в Великобритании на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, в английском графстве Эссекс и некоторых регионах Шотландии оптовые поставщики установили лимиты на красное дизельное топливо, которое доступно фермерам для покупки. «Мы являемся свидетелями нормированного распределения, — заявил представитель компании Anglia Farmers Патрик Крехан. — [Оптовым поставщикам] пришлось уменьшить [объем] заказов, чтобы удовлетворить как можно больше запросов. Вместо того чтобы просто доставить 10 тыс. литров одному фермеру, им приходится доставлять по 2 тыс. литров разным фермерам».

В понедельник премьер-министр Кир Стармер, отвечая на вопросы глав комитетов Палаты общин (нижняя палата) парламента, заявил, что не испытывает «серьезных опасений по вопросу поставок энергоресурсов» в Великобританию, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что правительство при составлении планов исходит из возможности «пролонгации конфликта на некоторое время».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

11 марта представитель «Хатам аль-Анбия», центрального штаба иранских ВС, заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам. 15 марта он заверил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.

