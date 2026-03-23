GasBuddy: цены на бензин в США приблизились к максимуму с 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Цены на бензин и дизельное топливо в США взлетели до максимальных значений с 2022 года на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Об этом сообщает портал GasBuddy, отслеживающий динамику цен на топливо.
«Цены на бензин продолжали расти по всей стране на прошлой неделе, поскольку сезонные факторы в сочетании с сохраняющимися проблемами с поставками, связанными с продолжающимися перебоями в Ормузском проливе, резко подтолкнули вверх цены как на бензин, так и на дизельное топливо», — заявил руководитель отдела анализа нефтяного рынка GasBuddy Патрик Де Хаан.
Национальная средняя цена на бензин за неделю выросла на 6,4 цента за литр и составила $1,04 за литр, вплотную приблизившись к отметке $1,06 — максимуму с 2022 года, которого она может достичь уже на этой неделе. Цены на дизельное топливо выросли еще сильнее, достигнув $1,38 за литр — наивысшего уровня с 24 ноября 2022 года.
Как отмечает портал, признаков стабилизации пока нет: мировые цены на нефть продолжают расти, а первые данные свидетельствуют о том, что потребители могут начать сокращать расходы в ответ на стремительное удорожание топлива.