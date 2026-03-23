GasBuddy: цены на бензин в США приблизились к максимуму с 2022 года

Национальная средняя цена на бензин за неделю выросла на 6,4 цента за литр и составила $1,04 за литр, вплотную приблизившись к отметке $1,06 — максимуму с 2022 года, которого она может достичь уже на этой неделе. Цены на дизельное топливо выросли еще сильнее, достигнув $1,38 за литр — наивысшего уровня с 24 ноября 2022 года.