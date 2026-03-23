Рост цен на топливо заставил 20% работающих голландцев менять способ передвижения

ГААГА, 23 марта. /ТАСС/. Около 20% трудоустроенных жителей Нидерландов за последние недели изменили формат поездок на работу на фоне роста цен на топливо, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Hart van Nederland.
Согласно итогам исследования, в частности, 9% респондентов стали чаще работать из дома, чтобы избегать затрат на поездки, а еще 10% выбирают альтернативные способы передвижения, включая общественный транспорт, велосипед или совместные поездки со знакомыми.
При этом работодатели в большинстве случаев пока не принимают дополнительных мер для поддержки сотрудников. Лишь 2% участников опроса сообщили, что в их компаниях в этом месяце были введены новые меры, такие как расширение возможностей удаленной работы или увеличение компенсации транспортных расходов. Еще 5% отметили, что сотрудники могут обратиться за помощью в случае финансовых трудностей, тогда как 85% заявили об отсутствии каких-либо шагов или обсуждений на эту тему.
Опрос портала Hart van Nederland был проведен среди более чем 2 тыс. взрослых работающих жителей Нидерландов. Дата проведения исследования не указывается. Статистическая погрешность составила около 2,2 процентного пункта.