Нацбанк ощутимо понизил курс евро и курс доллара на 24 марта

В Национальном банке изменили валютные курсы на 24 марта, вторник. В итоге ощутимо стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля, наоборот, стал выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на вторник, 24 марта, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9765 белорусского рубля, 1 евро — 3,4213 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6250, белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 23 марта, курс доллара и курс евро были заметно уменьшены, а курс российского рубля увеличился во вторник, 24 марта.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0323 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0515 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0221 белрубля.
