На Хайнане открылся Боаоский форум под лозунгом общего будущего

БОАО /Китай/, 24 марта. /ТАСС/. Участники Боаоского азиатского форума (БАФ) приступают к ежегодной серии мероприятий, нацеленных на укрепление регионального и международного сотрудничества. Конференция проходит под девизом «Формируем общее будущее: новая динамика, новые возможности, новое сотрудничество».
Ключевая часть БАФ — пленарная сессия с участием лидеров и представителей высшего руководства некоторых стран — откроется на третий день, 26 марта. Церемонии будут предшествовать публикация ежегодных аналитических докладов, множество панельных дискуссий с участием авторитетных ученых и экспертов со всего мира. Дипломаты, политики, представители деловых кругов, религиозных институтов и международных организаций обсудят наиболее актуальные проблемы Азии и всего мира.
Особенности мероприятия в 2026 году.
В этом году БАФ отмечает свое 25-летие. Как заявил заместитель председателя правления форума Му Хун, четверть века эта площадка «остается верной своим обязательствам в плане содействия региональному сотрудничеству и экономической интеграции в Азии», вносит вклад в глобальные мир и развитие. Он указал на важность «правильной оценки и выбора» для принятия с учетом благоприятных возможностей нужных мер в ответ на усиливающиеся вызовы.
Му Хун подтвердил решимость организаторов продолжать обеспечивать высокоуровневую платформу для диалога и сотрудничества. Среди ключевых тем, озвученных в программе БАФ, есть и ряд актуальных для России. Это инвестиционное партнерство с Китаем, формирование новых систем для трансграничных платежей, региональные энергетические проекты, координация позиций в формате Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), международные усилия по развитию технологий искусственного интеллекта и человекоподобных роботов.
Как и в предыдущие годы, начнется форум с публикации и комментариев доклада, посвященного интеграции и социально-экономическому развитию стран Азии, их взаимодействию друг с другом и с государствами других регионов. В подготовке документа участвовали такие авторитетные ученые КНР, как директор Института мировой экономики и политики при Академии общественных наук Чжан Юйянь, глава Китайского института реформ и развития (Хайнань) Чи Фулинь, заместитель ректора Университета международного бизнеса и экономики (Пекин) Линь Гуйцзюнь, замдиректора Научно-исследовательского института БАФ Цао Ли.
Участие России в форуме.
Представители РФ традиционно участвуют в мероприятиях БАФ, присоединяются к дискуссиям, посвященным вопросам энергетического и экономического сотрудничества. На этот раз в одной из секций примет участие спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. На Боаоский форум также приедет директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
Как подчеркивал генеральный секретарь форума Чжан Цзюнь на встрече с руководством Росконгресса и советником президента РФ Антоном Кобяковым в Пекине в октябре прошлого года, на фоне крупных преобразований в мире роль регионального взаимодействия резко возрастает. Стороны выразили готовность укреплять сотрудничество, прорабатывать вопросы, касающиеся участия российских торгово-промышленных кругов в конференциях БАФ.
Официальные лица и повестка.
Ранее МИД КНР проинформировал, что в форуме примет участие председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Чжао Лэцзи. Кроме того, в Боао приедут премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок, глава правительства Сингапура Лоуренс Вон, спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель парламента Шри-Ланки Джагат Викрамаратне, первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сухэль Хан.
Среди основных вопросов продвижение торгового и делового сотрудничества, взаимодействие в области инноваций, оптимизация глобального управления, трансформация мировой экономики, тарифные войны, борьба с климатическими изменениями, юридические рычаги для обеспечения международной экономической безопасности, сотрудничество между региональными организациями, поддержание финансовой стабильности в Азии, развитие системы портов свободной торговли, экологические технологии и морская экономика, укрепление контактов между молодыми предпринимателями. К дискуссиям присоединятся бывший министр торговли США Карлос Гутьеррес, экс-президенты Словении (2007−2012) и Филиппин (2001−2010) Данило Тюрк и Глория Макапагал-Арройо, бывший глава Народного банка Китая (ЦБ) Чжоу Сяочуань, заместитель генерального директора ведущей китайской логистической компании COSCO Shipping Чжан Фэн.
Боаоский форум был создан в феврале 2001 года, проводится на восточном побережье острова Хайнань с 2002 года и насчитывает 29 стран-участниц (государства Азии). Эту площадку по укреплению многостороннего взаимодействия называют «Восточным Давосом». Власти Китая уделяют развитию БАФ пристальное внимание, рассматривают его как эффективный инструмент мягкой дипломатии. В 2026 году мероприятие проходит 24−27 марта.