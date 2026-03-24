Эксперт Кузнецов: России нужно заняться добычей ресурсов на Луне

Спутник Земли может стать основной новой космической экономики, считает генеральный директор венчурного фонда Digital Evolution Ventures.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. России уже сейчас необходимо всерьез заняться добычей ресурсов на Луне, поскольку именно естественный спутник Земли может стать основой новой космической экономики, а отказ от участия в «лунной гонке» грозит стране стратегическим отставанием в ключевых технологиях и в освоении космического пространства. Таким мнением поделился с ТАСС генеральный директор венчурного фонда Digital Evolution Ventures (корпоративный фонд Росатома), футуролог Евгений Кузнецов.

«Сейчас начинается новая мега-гонка — промышленное освоение Луны, добыча металлов, производство конструкций (несущих ферм, солнечных панелей). Это снова звучит как фантастика, и снова никто не шевелится всерьез ввязаться в лунную гонку, в лучшем случае — планы повторить успехи 1960-х годов или делать компоненты китайской программы. Но Луна — это основа космической экономики будущего. Отказ от ее разработки приведет к стратегическому отставанию России от других стран в освоении космоса», — сказал Кузнецов.

По его словам, главная проблема России заключается не в нехватке инженеров или физиков, а в управленческом мышлении. Как считает эксперт, страна умеет решать сложные технические задачи, но «плохо умеет вовремя распознавать экспоненциальные изменения и делать ранние ставки на технологии, которые сначала кажутся чрезмерно рискованными или нереалистичными».