Тарифы на электроэнергию снижать никто не собирается

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила полномочия формировать энерготарифы вместо регионов в случае неоднократного невыполнения ими федеральных решений. Но на практике это вряд ли приведет к пересмотру и снижению тарифов, взявших резкий старт в этом году. Правила игры на рынке по-прежнему будут определять местные власти через соответствующие агентства по тарифам, сообщает ИА PrimaMedia.
Правила формирования тарифов едины для всех регионов. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность по производству, передаче и сбыту электроэнергии, в том числе ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) отправляют в соответствующий региональный орган заявки, учитывающие предполагаемые затраты компаний в следующем году. В том числе в расчет берется предполагаемая оценка затрат на покупку топлива, транспортные услуги, ремонт и обновление оборудования, выплату заработной платы сотрудникам, а также собственно ведение энергосбытовой деятельности.
Начиная с 2003 года, тарифы на электроэнергию меняются только один раз в год. При этом постановление правительства РФ устанавливает пороговые значения объемов потребления электроэнергии для каждого тарифа.
Уполномоченными органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на территориях деятельности ДЭК являются:
агентство по тарифам Приморского края;
комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края;
управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области;
комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ФАС пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах, установленные с нарушениями. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения, внесённые в закон «Об электроэнергетике» и ряд законодательных актов, уточняют, что в случае неоднократного в течение одного года неисполнения региональными исполнительными органами решений ФАС служба сможет пересмотреть предельные уровни тарифов (это актуальны для тарифов на передачу электроэнергии) в рознице.
Если регион захочет поставить цены выше или ниже рекомендованной ФАС «вилки», то это нужно будет согласовывать.
По факту антимонопольный орган получит дополнительные полномочия по контролю за экономической обоснованностью тарифов. По данным ФАС, в 2023—2025 гг. общая сумма экономически необоснованных средств, которые было решено исключить из тарифов, составила 102,62 млрд рублей.
«Не во всех случаях решения ФАС России своевременно и в полном объеме исполнялись региональными органами регулирования. Большая часть неисполнений решений связана с действиями нескольких регуляторов, игнорирующих решения и предписания антимонопольного органа. Новые полномочия позволят ФАС России решить данную проблему. В случае неоднократного неисполнения решений службы, ведомство самостоятельно установит ключевые параметры тарифного решения на федеральном уровне», — также говорится в сообщении ФАС.
Кроме того, в отношении должностных лиц, допустивших нарушение порядка ценообразования и неоднократное неисполнение решений службы, будет безальтернативно применяться наказание в виде дисквалификации сроком до трех лет.