Тарифы на электроэнергию снижать никто не собирается

Правила формирования тарифов едины для всех регионов. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность по производству, передаче и сбыту электроэнергии, в том числе ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) отправляют в соответствующий региональный орган заявки, учитывающие предполагаемые затраты компаний в следующем году. В том числе в расчет берется предполагаемая оценка затрат на покупку топлива, транспортные услуги, ремонт и обновление оборудования, выплату заработной платы сотрудникам, а также собственно ведение энергосбытовой деятельности.