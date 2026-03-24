Посол РФ: возможность внедрения карт «Мир» в Шри-Ланке пока не просматривается

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Возможность внедрения карт российской платежной системы «Мир» в Шри-Ланке в краткосрочной перспективе не просматривается. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян.
Дипломат обратил внимание, что посольство России неоднократно направляло различные запросы ланкийским властям о внедрении платежных карт «Мир», однако на сегодняшний день «никакой официальной информации или ответов по данному вопросу получено не было».
«Это не позволяет делать какие-либо прогнозы относительно возможности внедрения этой платежной системы на острове в краткосрочной перспективе», — отметил Джагарян.
