Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ: возможность внедрения карт «Мир» в Шри-Ланке пока не просматривается

Дипломат отметил, что посольство России неоднократно направляло различные запросы ланкийским властям, но никакой официальной информации или ответов не было.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Возможность внедрения карт российской платежной системы «Мир» в Шри-Ланке в краткосрочной перспективе не просматривается. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян.

Дипломат обратил внимание, что посольство России неоднократно направляло различные запросы ланкийским властям о внедрении платежных карт «Мир», однако на сегодняшний день «никакой официальной информации или ответов по данному вопросу получено не было».

«Это не позволяет делать какие-либо прогнозы относительно возможности внедрения этой платежной системы на острове в краткосрочной перспективе», — отметил Джагарян.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.