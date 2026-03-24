В России появятся «белые» банкоматы

Данная концепция предполагает создание унифицированной, независимой системы банкоматов, управляемой одним оператором — компанией «Росинкас», сообщает ИА DEITA.RU.
Такие устройства не будут носить фирменных логотипов конкретных банков, что делает их «белыми» — термин, использующийся в международной практике для описания нейтральных, общих банкоматов. Возможность подключения к этой сети предоставлялась бы любому банку за символическую плату, что значительно расширит доступность услуг.
По словам главы Российского объединения инкассации Сергея Верейкина, в последние годы наблюдается сокращение количества банкоматов в России — по состоянию на начало 2026 года их насчитывалось всего около 138 тысяч, что стало минимальным показателем с 2010 года.
Основной причиной этого снижения эксперт называет высокие расходы банков на содержание устройств, особенно в отдалённых и труднодоступных районах, где обслуживание требует значительных затрат. Это привело к тому, что многие точки были закрыты или перестали работать, что ухудшает финансовую и социальную доступность наличных операций для населения.
Разработанный проект предполагает смену модели владения банкоматами на модель сервисного обслуживания. Банки смогут получать доступ к «белым» устройствам, платя за подписку или оплату за каждую транзакцию своих клиентов. Такой подход не только снизит оперативные расходы для финансовых учреждений, но и позволит им сосредоточиться на предоставлении качественных услуг, не заботясь о техническом обслуживании и логистике устройств.
Создание единой сети должно существенно повысить доступность банкоматов по всей стране. Планируется размещение устройств не только в коммерчески выгодных местах, но и в тех районах, где сейчас наблюдается недостаток инфраструктуры, что важно для социально уязвимых групп населения и жителей малых населённых пунктов, пишет РИА Новости.