Парламент КНДР принял пятилетний план экономического развития

В ходе сессии депутаты заслушали премьер-министра Пак Тхэ Сона, который доложил об итогах предыдущей пятилетки и обрисовал план правительства по выполнению новых задач. Докладчик назвал прошедшие пять лет «годами великого перелома, когда строительство социализма корейского образца вступило в стадию всестороннего развития и был достигнут радикальный сдвиг в борьбе за приумножение богатства и могущества страны, ее процветание, благосостояние народа».