Парламент КНДР принял пятилетний план экономического развития

Премьер-министр Пак Тхэ Сон назвал прошедшие пять лет «годами великого перелома, когда строительство социализма корейского образца вступило в стадию всестороннего развития».

ПХЕНЬЯН, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховного народного собрания (ВНС, парламент) 15-го созыва КНДР приняли пятилетний экономический план и бюджет на 2026 год. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

В ходе сессии депутаты заслушали премьер-министра Пак Тхэ Сона, который доложил об итогах предыдущей пятилетки и обрисовал план правительства по выполнению новых задач. Докладчик назвал прошедшие пять лет «годами великого перелома, когда строительство социализма корейского образца вступило в стадию всестороннего развития и был достигнут радикальный сдвиг в борьбе за приумножение богатства и могущества страны, ее процветание, благосостояние народа».

Премьер напомнил, что на IX съезде Трудовой партии Кореи в конце февраля были поставлены основные задачи для строительства социалистической экономики на новом этапе, которые «заключаются в закреплении успехов, достигнутых в период работы партии восьмого созыва, создании фундамента развития для стабильного и продолжительного роста экономики страны и практического улучшения жизни народа». Он выразил решимость «всемерно повысить роль кабинета министров как экономического штаба и обязательно выполнить новый пятилетний план экономического развития государства».

Депутаты единогласно приняли закон «О последовательном выполнении пятилетки развития государственной экономики, выдвинутой IX съездом ТПК».