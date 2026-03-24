Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент КНДР принял бюджет на 2026 год

Верховное народное собрание признало, что бюджет за 2025 год выполнен по плану.

ПХЕНЬЯН, 24 марта. /ТАСС/. В КНДР на заседании Верховного народного собрания (ВНС, парламента) 15-го созыва депутаты подвели экономические итоги 2025 года и приняли бюджет на 2026 год. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

«ВНС признало, что государственный бюджет за 2025 год точно выполнен по плану, а бюджет на 2026 год правильно составлен в направлении финансовой гарантии одновременного и пропорционального развития всех областей, улучшения жизни населения со сосредоточением капиталовложений на наращивании государственной обороноспособности и успешном достижении экономических отраслевых целей по требованиям постановлений IX съезда партии и I Пленума ЦК партии девятого созыва», — отмечает ЦТАК.

На заседании принято постановление «Об одобрении итогов исполнения государственного бюджета КНДР за 2025 год» и закон о государственном бюджете на 2026 год.