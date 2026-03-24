Парламент КНДР принял бюджет на 2026 год

ПХЕНЬЯН, 24 марта. /ТАСС/. В КНДР на заседании Верховного народного собрания (ВНС, парламента) 15-го созыва депутаты подвели экономические итоги 2025 года и приняли бюджет на 2026 год. Об этом сообщило агентство ЦТАК.
«ВНС признало, что государственный бюджет за 2025 год точно выполнен по плану, а бюджет на 2026 год правильно составлен в направлении финансовой гарантии одновременного и пропорционального развития всех областей, улучшения жизни населения со сосредоточением капиталовложений на наращивании государственной обороноспособности и успешном достижении экономических отраслевых целей по требованиям постановлений IX съезда партии и I Пленума ЦК партии девятого созыва», — отмечает ЦТАК.
На заседании принято постановление «Об одобрении итогов исполнения государственного бюджета КНДР за 2025 год» и закон о государственном бюджете на 2026 год.