Россиян призвали избавиться от лишних кредитных карточек

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» предупредил кредитный брокер Александр Широков, сообщает ИА DEITA.RU.
Он отметил, что даже если человек не активно пользуется картами, банки всё равно учитывают их лимиты как потенциальные задолженности. Например, если у вас есть три кредитки с общим лимитом в 600 тысяч рублей при доходе в 100 тысяч рублей, финансовая организация воспринимает это не как показатель добросовестности, а как признак высокого риска.
В ходе оценки кредитной заявки такие заемщики воспринимаются как те, кто способен уйти в минус на полгода и более, даже если в реальности не тратят эти деньги. Особенно опасной ситуацией считается, когда все лимиты по картам полностью задействованы или когда набирается перелимит — то есть, когда долг, включая накопившиеся проценты, превышает изначальную сумму кредитных лимитов.
Это происходит, если заемщик платит только минимальные платежи, а проценты и долг продолжают расти, выходя за рамки доступных средств. В таком случае кредитные системы сразу реагируют, отмечая это как сигнал тревоги, ведь при таком положении дел банк видит, что человек недостаточно контролирует свои финансы.
Больше всего под удар попадают те, у кого несколько загруженных карт — их риск в глазах банка существенно выше по сравнению с одним большим потребительским кредитом, так как вероятность дефолта при множественных кредитных обязательствах увеличивается в разы.
Широков советует держать в распоряжении всего одну-две кредитные карты, которые действительно нужны для регулярных или экстренных покупок, а остальные закрывать, чтобы снизить риски.