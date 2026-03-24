В ОП предложили разрешить многодетным льготную ипотеку на вторичку в регионах

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Льготную семейную ипотеку на покупку вторичного жилья необходимо распространить для многодетных семей по всей стране, разрешить приобретать такие квартиры во всех регионах, не зависимо от размера городов. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Предлагаю разрешить для многодетных льготную семейную ипотеку на вторичное жилье вне зависимости от города с учетом большой разницы цен между вторичным рынком и новостройками», — сказал Гриб.
По его словам, это поможет семьям более эффективно использовать материнский капитал и денежные ресурсы, которые у многодетных ограничены.
Программа льготной семейной ипотеки действует с 2018 года и продлена до 2030 года.
Сейчас ипотеку под 6% можно оформить на покупку жилья в новостройке, дома с земельным участком и на строительство дома. В регионах, где не строится или строится мало (не более двух одновременно) многоквартирных домов, жилье можно купить на вторичном рынке. Это стало доступным с прошлого года.
Такая ипотека положена семьям, где есть ребенок в возрасте до 6 лет включительно; семьям, где есть ребенок любого возраста с подтвержденной инвалидностью; семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, которые проживают в малых городах с численностью до 50 тыс. человек или в одном из 35 регионов, где нет ограничений по численности населения.