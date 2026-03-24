В ОП поддержали введение уголовной ответственности за незаконный майнинг

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Введение уголовной ответственности за незаконный майнинг цифровых валют обосновано и своевременно. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Законопроект поддерживается Общественной палатой РФ. Он своевременный и обоснованный. Большая часть намайненного в настоящее время в нашей стране биткойна получена незаконно, майнеры, особенно физические лица, уходят от привлечения к уголовной ответственности за отсутствием специального состава преступления», — сказал Машаров.
По его мнению, в дальнейшем можно будет говорить и о увеличении штрафов и сроков, «чтобы желание майнить нелегально было не только экономически не выгодно, но и даже было опасно о нем задумываться в силу специфики цифровых валют».
Ранее правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает введение лишения свободы на срок до пяти лет за незаконный майнинг.
Изменения касаются уголовной ответственности за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, для чего вводится статья 171.6 УК РФ. В настоящее время ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» требует обязательной регистрации для осуществления майнинга. Однако, по данным ФНС России, в реестр включено лишь около 1,5 тыс. субъектов, при том что фактически майнингом могут заниматься порядка 50 тыс. физических и юридических лиц. Введение уголовной ответственности призвано обеспечить соблюдение требований о регистрации, создать правовой механизм пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.