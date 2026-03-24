В ОП поддержали введение уголовной ответственности за незаконный майнинг

Изменения касаются уголовной ответственности за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, для чего вводится статья 171.6 УК РФ. В настоящее время ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» требует обязательной регистрации для осуществления майнинга. Однако, по данным ФНС России, в реестр включено лишь около 1,5 тыс. субъектов, при том что фактически майнингом могут заниматься порядка 50 тыс. физических и юридических лиц. Введение уголовной ответственности призвано обеспечить соблюдение требований о регистрации, создать правовой механизм пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.