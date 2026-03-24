Австралия и ЕС завершили переговоры о соглашении о свободной торговле

СИДНЕЙ, 24 марта. /ТАСС/. Австралия и Евросоюз завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Об этом сообщается в совместном заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В своем заявлении лидеры приветствовали завершение переговоров и сообщили о намерении «приступить к выполнению всех процедур, необходимых для вступления договора в силу». «Это соглашение укрепит двустороннюю торговлю и инвестиции, поддержит экономический рост и укрепит общую приверженность Австралии и Европейского союза открытой торговле, основанной на правилах», — отмечается в документе.
Альбанезе и фон дер Ляйен также анонсировали создание партнерства в области безопасности и обороны, которое «обеспечит основу для расширения сотрудничества Австралии и ЕС в оборонной промышленности, кибербезопасности и борьбе с терроризмом».
Кроме того, в заявлении отмечается, что ЕС и Австралия намерены начать переговоры о присоединении Канберры к исследовательской и инновационной программе Европейского союза Horizon Europe к 2027 году. «Это будет способствовать сотрудничеству по таким направлениям, как [развитие и изучение] новых технологий и исследования в области климата и энергетики», — указано в документе.
Обсуждение всеобъемлющего торгового соглашения между ЕС и Австралией началось в мае 2018 года, однако переговоры были приостановлены осенью 2021 года из-за осложнения отношений между Австралией и Францией, последовавшего за разрывом договора на строительство дизель-электрических подводных лодок, о чем Канберра объявила после создания трехстороннего военного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS.
После прихода к власти нового правительства (в мае 2022 года) Канберре удалось наладить отношения с Парижем и вернуться к обсуждению торгового соглашения с ЕС, однако существенного прогресса в переговорах не последовало. Главной причиной разногласий стала позиция ЕС в отношении торговых наименований и маркировки 172 австралийских продуктов и 236 алкогольных напитков, не соответствующих требованиям европейской программы географических указаний.