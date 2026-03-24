Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Джагарян: РФ и Шри-Ланка не вели переговоры по модернизации СПГ-объектов

Договоренности по этому направлению отсутствуют, отметил дипломат.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россия и Шри-Ланка не проводили переговоры по модернизации объектов энергетической инфраструктуры острова, в том числе для приема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян.

«По имеющейся информации, переговоры между нами и Шри-Ланкой по вопросам участия российской стороны в строительстве и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, включая проекты, связанные с приемом сжиженного природного газа, не проводились. Соответственно, какие-либо договоренности по данному направлению отсутствуют», — сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:15 мск.