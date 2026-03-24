Индекс Nikkei растет после заявлений из США по Ирану

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ), которая в понедельник обвалилась на 3,48% из-за обострения на Ближнем Востоке, открылись ростом на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, к 10:00 по местному времени (04:00 мск) поднялся на 1,34%, до 52 204,64 пункта. Местные аналитики отмечают, что заявления Трампа о якобы проходящих между Вашингтоном и Тегераном переговорах оказали положительное влияние на настроения инвесторов.
Как написал 23 марта президент США Дональд Трамп в Truth Social, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о прекращении боевых действий. По его словам, консультации «продолжатся в течение недели». Якобы в связи с этим глава администрации США распорядился на пять дней отложить возможное нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана.
Между тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил информационному агентству IRNA, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам.