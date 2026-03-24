Эксперт Бобырь рассказал, что заставит хозяев заброшенных дач ухаживать за ними

ОМСК, 24 марта. /ТАСС/. Опыт Омской области, где 13 заброшенных дачных участков по решению суда перешли в собственность муниципалитета, заставит других владельцев лучше ухаживать за своими землями или продавать их. Об этом заявил ТАСС председатель координационного совета Омского областного союза СНТ Виктор Бобырь.
В Омской области впервые на практике применили критерии для изъятия заброшенных участков, которые позволят оценить, используются ли земельные участки в соответствии с целевым назначением или нет. Перечень таких признаков вступил в силу с 1 сентября 2025 года.
«Этот закон рассчитан не на то, чтобы отобрать землю, а чтобы сподвигнуть владельцев, их наследников и родственников, задуматься, что есть земля, надо ее поддерживать в хорошем состоянии. Мы рассчитываем, что люди начнут потихоньку задумываться, хоть приезжать и убирать», — сказал Бобырь, добавив, что если собственник не планирует ухаживать за участком, то дачу следует продать. «Можно реализовать эти участки. Это же тоже копеечка, правильно? Семейный бюджет. Если оно тебе не надо, доведи до какого-то [достойного] состояния. Попробуй реализовать, если есть у тебя юридическое право на этот участок. Кто не хочет ухаживать, можно продать», — добавил он.
Бобырь отметил, что неухоженные и заброшенные участки создают трудности соседям, а в пожароопасный сезон и вовсе становятся причиной возгорания. «Это же неудобство и другим садоводам, когда у тебя за забором все заросшее, риск пожаров. Люди иногда сами перелезают и убирают, чтобы никто не поджег эти заросли», — сказал эксперт.
По его мнению, изъятые в пользу муниципалитета в Таврическом районе Омской области 13 участков хоть и стали «первой ласточкой», но не повлекут масштабное применение такой практики. «В районе этой темой давно занимался. А вообще это не так просто — изъять участки. Надо найти и оповестить собственника, задокументировать состояние участка, удостовериться, что никакие меры не предпринимаются. Поэтому время задуматься у собственников есть», — считает Бобырь.
Всего же в Омской области более 50 тыс. заброшенных участков. Большая часть из них находится в районах, где работникам предприятий выделяли землю. «Там огромные территории стоят десятками лет. Но есть такие участки и в СНТ на территории Омска. Там и земля дороже, и, как правило, благоустройство на более высоком уровне», — подытожил эксперт.