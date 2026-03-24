Эксперт: заключение трудового договора о дистанционной работе за границей невозможно

Заключить трудовой договор о дистанционной работе с указанием места выполнения обязанностей за пределами России на практике невозможно, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
По словам Голубевой, действующее российское законодательство требует указания места работы в трудовом договоре, однако нормы Трудового кодекса РФ действуют исключительно на территории России. Это создает юридические преграды для оформления дистанционной работы, если работник находится за границей.
«По действующему российскому законодательству заключить трудовой договор о дистанционной работе, если местом выполнения работы указана территория иностранного государства, фактически невозможно», — сказала Голубева.
Эксперт отметила, что в таких случаях работодатели чаще всего прибегают к оформлению гражданско-правового договора. Это подтверждается разъяснениями Министерства труда и поддерживается Рострудом.
