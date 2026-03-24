Маркетплейсы будут отвечать за продажу некачественных товаров из-за рубежа

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские маркетплейсы обяжут нести ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов. До января 2028 года планируется разработать механизм субсидиарной ответственности для подобных споров, следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился ТАСС.
Субсидиарная ответственность позволяет взыскивать долг не только с должника, но и с любого лица, его контролирующего или за него поручившегося.
На проблему некачественных товаров от иностранных продавцов ранее обращало внимание Роскачество. Сейчас в России закон о защите прав потребителей не распространяется на взаимоотношения с иностранными продавцами, которые не являются российскими юрлицами. Поэтому при спорах с зарубежными компаниями применяются международные нормы и законодательство страны продавца, а покупатели некачественных товаров остаются без защиты. В настоящий момент россияне могут только самостоятельно обезопасить себя от некачественных товаров через изучение карточек на маркетплейсах, отзывов на товар и оценки рисков его доставки в РФ. Маркетплейсы при этом несут только ограниченную ответственность — они отвечают за предоставление достоверной информации.
Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг должны разработать «механизм разрешения споров, предусматривающий субсидиарную ответственность оператора посреднической цифровой платформы в случае приобретения потребителем товара ненадлежащего качества у иностранного продавца».
Правительство будет ждать отчет о выполнении задачи к январю 2028 года.