Маркетплейсы будут отвечать за продажу некачественных товаров из-за рубежа

На проблему некачественных товаров от иностранных продавцов ранее обращало внимание Роскачество. Сейчас в России закон о защите прав потребителей не распространяется на взаимоотношения с иностранными продавцами, которые не являются российскими юрлицами. Поэтому при спорах с зарубежными компаниями применяются международные нормы и законодательство страны продавца, а покупатели некачественных товаров остаются без защиты. В настоящий момент россияне могут только самостоятельно обезопасить себя от некачественных товаров через изучение карточек на маркетплейсах, отзывов на товар и оценки рисков его доставки в РФ. Маркетплейсы при этом несут только ограниченную ответственность — они отвечают за предоставление достоверной информации.