Эксперт Сафонов: уровень безработицы в России может вырасти до 2,4% к концу года

Он отметил, что динамика безработицы будет в этом году определяться несколькими факторами. Так, в 2024 году численность трудоспособного населения в России составила 84,7 млн человек, сейчас страна вступила в фазу прогнозируемого снижения. По оценкам, эта численность сократится к 2030 году на 4 млн человек, сообщил Сафонов. В 2028 году также завершается переход на новый пенсионный возраст. Все это означает снижение объема предложения рабочей силы, отметил эксперт.