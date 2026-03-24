Основному поставщику тепла в районе Омской области грозит банкротство

Причиной искового заявления от ФНС стали многомиллионные убытки МУП. В период с 2019 по 2024 год они составили 55,52 миллиона рублей. С 2025 года, по данным ЕГРЮЛ, у предприятия сменилось руководство, директором стал Николай Завадский. Ранее предприятием руководил Роман Бурш. Как сказано на сайте компании «Теплосеть-1», со сменой руководства на предприятии начали внедрять дополнительные виды деятельности, прибыль уходила на погашение долгов. Однако полностью погасить задолженность муромцевскому МУПу, по всей видимости, не удалось.