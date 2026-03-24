Индустриальный парк «Таврия» займет 280 га

ГЕНИЧЕСК, 24 марта. /ТАСС/. Индустриальный парк «Таврия», строительство которого в Херсонской области планируется начать в конце года, займет порядка 280 га и будет создан в три этапа, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и торговли региона.
«Индустриальный парк позиционируется как драйвер экономического возрождения, импортозамещения и социальной стабильности новых территорий России. Мы планируем разместить на территории около 280 га сразу несколько направлений: промышленность, переработку, логистику. Проект разделен на три очереди. Первая очередь предполагает вложения частных инвестиций без государственной поддержки», — рассказали в пресс-службе.
В министерстве добавили, что объем инвестиций составит примерно 7−8 млрд рублей.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что строительство первой очереди индустриального парка «Таврия» планируется начать в четвертом квартале года, его создадут в районе Новоалексеевки. По его словам, парк будет мультиотраслевым и предусматривать инфраструктуру для компаний в сфере производства, логистики и переработки сельхозпродукции, а также IT-кластер.