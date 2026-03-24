Индустриальный парк «Таврия» займет 280 га

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что строительство первой очереди индустриального парка «Таврия» планируется начать в четвертом квартале года, его создадут в районе Новоалексеевки. По его словам, парк будет мультиотраслевым и предусматривать инфраструктуру для компаний в сфере производства, логистики и переработки сельхозпродукции, а также IT-кластер.