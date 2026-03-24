Посольство РФ надеется, что «Аэрофлот» сохранит полеты в Шри-Ланку летом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российское диппредставительство надеется, что авиакомпания «Аэрофлот» сохранит полеты в Шри-Ланку летом. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян.
«Шри-Ланка остается наиболее востребованным направлением среди российских туристов — остров привлекает путешественников уникальным сочетанием пляжного отдыха, богатой культурной программы (древние храмы, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО) и природных достопримечательностей (джунгли, водопады, заповедники дикой природы). В связи с ситуацией на Ближнем Востоке, которая влияет на выбор альтернативных маршрутов для летнего отдыха, мы надеемся, что “Аэрофлот” сохранит авиарейсы и продолжит полеты в Шри-Ланку в летний период», — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что это позволит поддержать устойчивый туристический поток, обеспечить доступность направления для россиян и укрепить позиции Шри-Ланки как «надежного и комфортного курорта» для российских граждан.
Посол также обратил внимание на перспективы экономического сотрудничества по ряду направлений, включая фармацевтику, медицину, ИИ, возобновляемую энергетику, а также поставки Шри-Ланкой морепродуктов, фруктов, овощей, специй, одежды и драгоценных камней. Дипломат подчеркнул, что в настоящее время «предметного обсуждения расширения сотрудничества между Россией и Шри-Ланкой в обозначенных сферах не ведется», но сохраняется «стабильное взаимодействие на традиционных направлениях», включая поставки цейлонского чая (Россия стабильно занимает третье место по потреблению этого напитка), а также в туристической сфере, где российские граждане продолжают занимать второе место по численности среди иностранных гостей.
