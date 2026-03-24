Посольство РФ надеется, что «Аэрофлот» сохранит полеты в Шри-Ланку летом

Посол также обратил внимание на перспективы экономического сотрудничества по ряду направлений, включая фармацевтику, медицину, ИИ, возобновляемую энергетику, а также поставки Шри-Ланкой морепродуктов, фруктов, овощей, специй, одежды и драгоценных камней. Дипломат подчеркнул, что в настоящее время «предметного обсуждения расширения сотрудничества между Россией и Шри-Ланкой в обозначенных сферах не ведется», но сохраняется «стабильное взаимодействие на традиционных направлениях», включая поставки цейлонского чая (Россия стабильно занимает третье место по потреблению этого напитка), а также в туристической сфере, где российские граждане продолжают занимать второе место по численности среди иностранных гостей.