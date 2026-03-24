«Мавис»: на рынке жилья формируется отложенный спрос на фоне снижения ставки ЦБ

СОЧИ, 24 марта. /ТАСС/. Эффект отложенного спроса формируется на рынке недвижимости в России на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе строительной компании «Мавис».
Банк России 20 марта второй раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 15% годовых.
«Если рынок воспринял это как начало цикла смягчения денежно-кредитной политики, часть покупателей, напротив, отложит покупку. Они будут ждать дальнейшего снижения ставки — до 13%, 12% и так далее, полагая, что “пик пройден”. Это создает эффект отложенного спроса, который временно снижает текущие сделки», — сказали в пресс-службе.
В компании также отметили, что для базовых ипотечных программ ежемесячный платеж снизится незначительно, однако при этом покупатели будут воспринимать снижение ключевой ставки как «позитивный сигнал». «Для тех, кто уже одобрил ипотеку по старым ставкам (15,5%), это может стать триггером к скорейшему выходу на сделку, чтобы рефинансироваться позже, либо чтобы зафиксировать цену квартиры, пока застройщики не скорректировали ценники вверх в ожидании оживления спроса», — добавили в пресс-службе.