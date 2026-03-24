В Омске суд вернул квартиру сироте Саше Арбузову

— Удовлетворить исковые требования в полном объеме, — огласил решение судья Кировского районного суда Василий Шибанов. — Признать за Арбузовым Александром Федоровичем право собственности на квартиру по улице Верхнеднепровская.
Интересы сироты в судебном процессе представляли заместитель прокурора Омского района Андрей Вакановский и спецкор «Российской газеты» Наталья Граф. Битва за утраченное жилье длилась более двух лет и не оставила равнодушными многих наших читателей.
Мы уже неоднократно рассказывали о том, как сироты с ментальными нарушениями становятся легкой добычей для различного рода мошенников. История Арбузова — показательный пример того, как складывается судьба выпускника коррекционного интерната. Неприспособленный к самостоятельной жизни Саша потерял все сбережения, накопленные в период пребывания в детском доме, лишился двух квартир (наследственной и полученной от государства) и погряз в долгах. А еще на нем числилось ИП и многотысячные обязательства перед налоговой.
В июле 2023 года мы забрали его из психиатрической больницы. Выяснилось, что там Саша пролежал уже более 4 месяцев, так как ему совершенно некуда было больше идти.
Парень сбивчиво рассказывал о том, что сильно нуждался в деньгах. На работу инвалида никто не брал. Жил на одну пенсию в 9 тысяч рублей. Бывало, что голодал по несколько дней.
«Приезжали какие-то люди на машинах. Говорили, что дадут мне деньги на еду, но для этого нужно подписать много бумаг. Показывали пальцем, где надо подписать, — я подписывал», — вспоминает Саша.
Таким образом он и потерял полученную от государства квартиру по улице Верхнеднепровской. Как показало расследование, сирота заключил договоры займа и залога недвижимости с предпринимателем из Магнитогорска Артемом Котовым. У последнего бизнес такой — давать деньги в долг под гигантские проценты под залог жилья. По документам Саша получил на руки 357 тысяч рублей. Хотя сам парень уверяет, что таких денег отродясь в руках не держал.
А спустя некоторое время Правобережный суд города Магнитогорска обратил взыскание на квартиру Арбузова за долги — в пользу предпринимателя Котова. С торгов ее приобрело омское ООО «Рубин» — всего за 1 915 000 рублей. Пока Саша лежал в больнице, «Рубин» врезал замки в его квартиру и выставил ее на продажу. Уже за 3 с лишним миллиона рублей. У компании тоже бизнес такой. Покупать с торгов жилье за копейки и перепродавать дороже. В том числе органам власти — для других нуждающихся детдомовцев. Такой вот «круговорот» сиротских квартир в регионе.
Изначально было понятно — «предприниматели» воспользовались особенностями здоровья Арбузова. Он с рождения состоит на учете в психиатрическом диспансере и не смог освоить даже программу первого класса в адаптивной школе. Саша не понимает содержимого печатного текста и не способен его анализировать. Однако ни один из профессиональных юристов, к которым мы обращались, не согласился помочь сироте в восстановлении прав на утраченное жилье. Дело посчитали бесперспективным.
К счастью, историей сироты-инвалида проникся прокурор Омской области Алексей Афанасьев, к которому мы пришли на личный прием. В интересах Арбузова в суд было подано исковое заявление о признании договоров займа и залога недействительными. Саше пришлось почти месяц провести в Москве — в стационаре НИИ имени Сербского. Наши читатели, волонтеры «Красного креста» и фонда «Доктор Лиза» практически ежедневно приносили ему передачи — чтобы поддержать и подбодрить.
Эксперты подтвердили — Арбузов не понимал значения своих действий и не мог руководить ими. Суд признал спорную сделку недействительной. Это была большая победа! Но судебные баталии на этом не закончились. Начался длительный процесс двусторонней реституции.
«Мы добились отмены решения суда об обращении взыскания на квартиру Александра Арбузова по вновь открывшимся обстоятельствам, — поясняет начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Артур Ахмалетдинов. — Дело было направлено на новое рассмотрение. Решением Правобережного районного суда города Магнитогорска в соответствии с позицией прокуратуры Котову было отказано в удовлетворении требований к Арбузову о взыскании задолженности по договору займа и обращении взыскания на заложенное имущество».
Во исполнение решения суда Арбузов перевел предпринимателю из Магнитогорска 357 тысяч рублей.
В завершающем судебном процессе торги по реализации квартиры по улице Верхнеднепровская, их результаты, а также договор купли-продажи между ООО «Рубин» и ТУ Росимущества были признаны недействительными. Право собственности ООО «Рубин» на квартиру прекращено.
Сам Саша сейчас находится на лечении. И просит передать слова благодарности всем, кто ему помогал и поддерживал.
— Сам я никогда бы не справился с тем, что на меня навалилось, — признается Арбузов.
После того, как решение суда вступит в законную силу и арест с квартиры на улице Верхнеднепровской снимут, Саша сможет вновь отпраздновать такое долгожданное новоселье.