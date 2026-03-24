До 1,5 млн рублей вырос средний размер автокредитов в российских регионах

Средний размер автокредита в России по итогам февраля 2026 года увеличился до 1,52 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По информации бюро, показатель вырос на 27,3% по сравнению с февралем 2025 года, когда он составлял 1,2 млн рублей. В месячном выражении рост оказался умеренным — на 2,1% относительно января, где фиксировалось 1,49 млн рублей.
Максимальные значения среднего автокредита зафиксированы в крупнейших регионах. В Москве показатель достиг 2,19 млн рублей, в Московской области — 1,91 млн, в Санкт-Петербурге — 1,79 млн. В Ленинградской области средний чек составил 1,71 млн рублей, в Краснодарском крае — 1,61 млн.
Наиболее заметный прирост за год показали отдельные регионы. В Белгородской области средний размер автокредита увеличился на 38,6%, в Самарской — на 36,2%, в Москве — на 32,7%. Также существенный рост отмечен в Саратовской области (+30,5%) и Удмуртии (+29,8%).
Минимальная динамика среди регионов-лидеров зафиксирована в Красноярском крае (+14,7%), Пермском крае (+16,2%) и Кемеровской области (+18,4%).
В НБКИ уточняют, что рост среднего чека продолжался до осени 2025 года, после чего показатель вышел на стабильный уровень около 1,5 млн рублей. Такая динамика, по данным бюро, наблюдается на фоне снижения спроса на автокредиты, связанного с повышением утилизационного сбора и более осторожной политикой банков при выдаче займов.
