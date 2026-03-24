В 2025 году 98% операций по картам в Приморье прошли безналично

Жители Приморского края практически перестали пользоваться наличными деньгами и в большинстве случаев рассчитываются по картам или с телефона, выбирая безналичный способ оплаты. Об этом сообщило Дальневосточное главное управление Банка России, уточнив, что в 2025 году 98% всех операций по банковским картам приморцы совершили безналично.
Всего за прошлый год жители региона провели 950,5 млн операций по картам на сумму 2,2 трлн рублей, из которых безналичные платежи и переводы составили 98% по их количеству и 76% по объему денежных средств.
По данным регулятора, приморцы предпочитают рассчитываться картами и смартфонами при оплате товаров и услуг, переводить деньги другим людям и вносить обязательные платежи, тогда как число операций по снятию наличных сократилось на 10,6%, а их объем уменьшился на 5,8%.
Банк России считает, что такая динамика отражает устойчивый рост доверия к безналичным сервисам и удобство использования цифровых финансовых технологий в повседневной жизни.
К 1 января 2026 года банки выпустили для приморцев 6,3 млн банковских карт, а инфраструктура для приема платежей включала 2 тыс. банкоматов и 66,5 тыс. POS-терминалов, что обеспечивает широкие возможности для безналичных расчетов.