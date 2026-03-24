В 2025 году 98% операций по картам в Приморье прошли безналично

Жители Приморского края практически перестали пользоваться наличными деньгами и в большинстве случаев рассчитываются по картам или с телефона, выбирая безналичный способ оплаты. Об этом сообщило Дальневосточное главное управление Банка России, уточнив, что в 2025 году 98% всех операций по банковским картам приморцы совершили безналично.