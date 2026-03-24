Посол Джагарян: Россия готова расширить торговые отношения со Шри-Ланкой

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россия согласна увеличить торговый оборот со Шри-Ланкой. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян.
«Мы были бы рады развитию торгово-экономического сотрудничества, однако прежде необходимо получить от ланкийской стороны ответы на ранее отправленные запросы и предложения, в том числе по заключению ряда двусторонних соглашений», — указал Джагарян.
Ранее посол Шри-Ланки в РФ Шобини Гунасекера упоминала о том, что у нее была «хорошая дискуссия» с представителями Торгово-промышленной палаты Владивостока. «В отношении упомянутых контактов с представителями Торгово-промышленной палаты Владивостока мы не располагаем информацией о последующих практических шагах, а также о подготовке или планируемом подписании каких-либо соглашений», — сказал он.
