Япония начнет высвобождать совместные с добывающими странами нефтяные резервы

Это планируется сделать в течение марта, сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Япония в этом месяце начнет высвобождать совместные с добывающими странами нефтяные резервы, находящиеся на территории страны. Об этом объявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

«В течение марта планируется начать высвобождение совместных с нефтедобывающими странами резервов», — написала она в Х. Она пообещала, что правительство Японии сделает все возможное для смягчения влияния на экономику кризиса на Ближнем Востоке.

Система совместных с добывающими странами нефтяных резервов предполагает хранение нефти странами-производителями, такими как Саудовская Аравия и ОАЭ, на территории Японии, что позволяет японским компаниям приобретать ее в приоритетном порядке в чрезвычайных ситуациях.

Япония 16 марта начала вывод части национальных стратегических запасов нефти на рынок в связи с нарушением поставок из-за ударов США и Израиля по Ирану. В общей сложности на торги будут выставлены объемы нефти, покрывающие потребности страны в течение 45 дней. Этот объем будет продан оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану. Японские запасы в целом отвечают потребностям страны на протяжении примерно восьми месяцев.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
