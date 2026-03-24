Япония начнет высвобождать совместные с добывающими странами нефтяные резервы

Япония 16 марта начала вывод части национальных стратегических запасов нефти на рынок в связи с нарушением поставок из-за ударов США и Израиля по Ирану. В общей сложности на торги будут выставлены объемы нефти, покрывающие потребности страны в течение 45 дней. Этот объем будет продан оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану. Японские запасы в целом отвечают потребностям страны на протяжении примерно восьми месяцев.