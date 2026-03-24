В ГД рассказали, может ли иностранец работать консьержем в РФ

Такое право у мигрантов есть, но собственники могут принять на общем собрании решение нанимать на работу только россиян, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Иностранцы имеют право легально устраиваться на должность консьержа в многоквартирные дома, запрета на это в законодательстве нет. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Прямого запрета на трудоустройство мигрантов на должность консьержа в российском законодательстве нет. Однако трудоустройство должно быть легальным. Иностранец, как и гражданин РФ, может работать, только если у него есть официально оформленный трудовой или гражданско-правовой договор. Для этого он должен иметь законные основания для пребывания в РФ (патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство) и соответствующий статус)», — пояснил депутат.

При этом, как отметил Кошелев, собственники могут принять на общем собрании решение нанимать на работу только граждан РФ. Такое условие можно включить в требования к кандидату на должность. «Это будет полностью законно, так как собственники сами определяют, кто будет работать на их деньги», — подчеркнул он.

