Высвобождение нефтяных запасов из-за кризиса поставок началось в Японии

Япония в марте приступит к высвобождению нефтяных резервов, размещенных в стране совместно с государствами-производителями, сообщает премьер-министр Санаэ Такаити.
Решение принято на фоне перебоев поставок и роста напряженности на Ближнем Востоке. Власти рассчитывают таким образом снизить давление на экономику.
Речь идет о запасах, которые хранятся на территории Японии иностранными добывающими странами, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. В экстренных ситуациях японские компании получают к ним приоритетный доступ.
По данным правительства, на торги будет направлен объем нефти, сопоставимый с внутренним потреблением страны за 45 дней. Топливо реализуют оптовым компаниям по ценам, близким к уровню до начала обострения.
В целом стратегические запасы Японии покрывают потребности страны примерно на восемь месяцев.
