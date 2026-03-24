Высвобождение нефтяных запасов из-за кризиса поставок началось в Японии

Япония в марте приступит к высвобождению нефтяных резервов, размещенных в стране совместно с государствами-производителями, сообщает премьер-министр Санаэ Такаити.

Решение принято на фоне перебоев поставок и роста напряженности на Ближнем Востоке. Власти рассчитывают таким образом снизить давление на экономику.

Речь идет о запасах, которые хранятся на территории Японии иностранными добывающими странами, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. В экстренных ситуациях японские компании получают к ним приоритетный доступ.

Параллельно Токио уже начал вывод на рынок части национальных стратегических резервов. Решение вступило в силу 16 марта после нарушений поставок, вызванных ударами США и Израиля по Ирану.

По данным правительства, на торги будет направлен объем нефти, сопоставимый с внутренним потреблением страны за 45 дней. Топливо реализуют оптовым компаниям по ценам, близким к уровню до начала обострения.

В целом стратегические запасы Японии покрывают потребности страны примерно на восемь месяцев.

Читайте также: ЕС и Япония подключаются к восстановлению прохода через Ормузский пролив.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
