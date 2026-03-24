Хозяйства края полностью обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур

«К началу посевной предприятия должны быть обеспечены семенами в полном объеме. И они должны быть преимущественно отечественные. Есть федеральная программа развития сельского хозяйства, в рамках которой Президент поставил задачу по развитию отечественного семеноводства. Нам необходимо активнее в неё включаться, чтобы наши предприятия были заказчиками качественных отечественных семян», — сказал Михаил Котюков.