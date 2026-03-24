Air New Zealand отменила часть рейсов из-за роста цен на авиационное топливо

По данным, приведенным радиостанцией, решение об отмене части рейсов национальный авиаперевозчик объяснил «беспрецедентной нестабильностью цен на топливо, вызванной продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке». Отмечается, что пока полностью отменены не менее 5% от общего объема внутренних и международных рейсов Air New Zealand. «С пострадавшими клиентами свяжутся, и они получат право на возмещение [стоимости полета] или кредит, если они не смогут вылететь в ближайшее время», — заявили в авиакомпании.