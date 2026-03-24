Air New Zealand отменила часть рейсов из-за роста цен на авиационное топливо

СИДНЕЙ, 24 марта. /ТАСС/. Крупнейшая новозеландская авиакомпания Air New Zealand отменила часть рейсов в аэропорты тихоокеанских островных стран из-за роста цен на авиационное топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на представителя компании.
По данным, приведенным радиостанцией, решение об отмене части рейсов национальный авиаперевозчик объяснил «беспрецедентной нестабильностью цен на топливо, вызванной продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке». Отмечается, что пока полностью отменены не менее 5% от общего объема внутренних и международных рейсов Air New Zealand. «С пострадавшими клиентами свяжутся, и они получат право на возмещение [стоимости полета] или кредит, если они не смогут вылететь в ближайшее время», — заявили в авиакомпании.
Ранее авиакомпания сообщила об отмене по меньшей мере 1,1 тыс. рейсов до начала мая, отметив, что пассажирам будут предоставлены билеты на альтернативные рейсы.
Новая Зеландия почти полностью зависит от импорта топлива. До 2022 года около 70% бензина и дизеля производил единственный нефтеперерабатывающий завод страны Marsden Point, однако после его закрытия страна перешла на импорт готовых нефтепродуктов, главным образом из Южной Кореи и Сингапура. По данным правительства, совокупных запасов топлива хватит в среднем на 47 дней (бензина на 50 дней, дизеля на 46 дней и авиационного топлива на 45 дней).