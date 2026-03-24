Где в России сварщики получают самые высокие зарплаты в 2026 году

В начале 2026 года профессия сварщика в России оказалась в числе наиболее высокооплачиваемых. Об этом сообщает сервис «Авито Работа».
Лидером по уровню доходов в этой сфере стала Тверская область. Согласно данным аналитиков, среднее месячное предложение для специалистов с опытом от одного до трех лет здесь превысило 211 тысяч рублей, что более чем наполовину выше показателей предыдущего года. Следом за центральным регионом расположились Мурманская и Ленинградская области, где предлагаемые зарплаты приблизились к 193 и 187 тысячам рублей соответственно. Замыкают пятерку лидеров Свердловская и Псковская области.
В общероссийском масштабе средняя зарплата, предлагаемая сварщикам в зимний период, составила около 167 тысяч рублей, продемонстрировав значительный прирост в 57% за год. Эксперты объясняют такой всплеск спроса на квалифицированных специалистов активной модернизацией промышленных мощностей.
Также реализуются масштабные инфраструктурные объектоы где сварочные работы являются критически важными. Востребованность этих навыков выходит далеко за рамки строительной отрасли.
Рынок труда фиксирует и ответный интерес со стороны соискателей: количество резюме от сварщиков в первые два месяца года увеличилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают представители сервисов по поиску работы, в регионах с суровым климатом дополнительным стимулом для специалистов служат различные компенсационные пакеты и надбавки, которые работодатели используют для повышения привлекательности вакансий, передает ТАСС.