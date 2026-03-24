МТС и China Mobile запустят трансграничный пропуск трафика на Дальнем Востоке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сотовые операторы МТС и China Mobile организуют трансграничных переход по пропуску интернет-трафика между Россией и Китайской народной республикой (КНР) на Дальнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.
«ПАО “МТС” и China Mobile International Limited подписали меморандум об организации трансграничного перехода по пропуску интернет-трафика на участке Пограничный (Приморский край, РФ) — Суйфэньхэ (КНР)», — рассказали в пресс-службе.
Как отмечают в МТС, открытие нового перехода обеспечит пользователей МТС в Сибири и на Дальнем Востоке доступом к ресурсам глобального интернета в Гонконге с минимальными задержками, а также создаст задел под растущий интернет-трафик на азиатском направлении в ближайшие годы.
Сейчас пропуск трафика сети МТС в глобальный интернет осуществляется через пять географически разнесенных маршрутов в западном и восточном направлениях, а новый маршрут станет шестым в географии сотового оператора.