Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МТС и China Mobile запустят трансграничный пропуск трафика на Дальнем Востоке

Открытие нового перехода обеспечит пользователей МТС в Сибири и на Дальнем Востоке доступом к ресурсам глобального интернета в Гонконге с минимальными задержками, сообщили в пресс-службе оператора.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сотовые операторы МТС и China Mobile организуют трансграничных переход по пропуску интернет-трафика между Россией и Китайской народной республикой (КНР) на Дальнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

«ПАО “МТС” и China Mobile International Limited подписали меморандум об организации трансграничного перехода по пропуску интернет-трафика на участке Пограничный (Приморский край, РФ) — Суйфэньхэ (КНР)», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечают в МТС, открытие нового перехода обеспечит пользователей МТС в Сибири и на Дальнем Востоке доступом к ресурсам глобального интернета в Гонконге с минимальными задержками, а также создаст задел под растущий интернет-трафик на азиатском направлении в ближайшие годы.

Сейчас пропуск трафика сети МТС в глобальный интернет осуществляется через пять географически разнесенных маршрутов в западном и восточном направлениях, а новый маршрут станет шестым в географии сотового оператора.