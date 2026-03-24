Почти две трети опрошенных россиян покупают готовые блюда на ужин

Две трети респондентов назвали самой предпочтительной доставку в течение часа, 58% интересна доставка к определенному месту и времени. Почти половина (47%) россиян хотели бы, чтобы готовую еду привозили из различных кафе и ресторанов, 27% интересна опция составить меню под свои требования, 16% — под свою норму калорийности. Возможность создать меню на день, неделю или месяц привлекает 15% опрошенных. Также 15% заинтересованы в доставке продуктов с рецептами. На доставку многоразового питания подписались бы 9% россиян, при этом лишь 4% заинтересованы в меню для веганов и вегетарианцев, отмечают эксперты.