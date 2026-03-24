Почти две трети опрошенных россиян покупают готовые блюда на ужин

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Почти две трети россиян (65%) покупают или заказывают готовые блюда на ужин, 57% — на обед. Об этом говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое есть в распоряжении ТАСС.
Каждый пятый (20%) перекусывает готовой едой после обеда, и почти каждый десятый (11%) — после завтрака. Готовую еду на завтрак предпочитают всего 8%, отмечается в исследовании.
Согласно опросу, более трети респондентов (35%) регулярно покупают готовые блюда в сетевых магазинах: каждый десятый делает это постоянно, а 24% — часто. В то же время 32% россиян регулярно приобретают готовую еду в магазинах у дома и минимаркетах: 10% покупают там ее постоянно и 22% — часто.
Сервисами по доставке готовых блюд регулярно пользуются 30% опрошенных, из них 7% заказывают постоянно, а 23% — не постоянно, но довольно часто. Готовые блюда из заведений общественного питания популярны у 22% респондентов.
Две трети респондентов назвали самой предпочтительной доставку в течение часа, 58% интересна доставка к определенному месту и времени. Почти половина (47%) россиян хотели бы, чтобы готовую еду привозили из различных кафе и ресторанов, 27% интересна опция составить меню под свои требования, 16% — под свою норму калорийности. Возможность создать меню на день, неделю или месяц привлекает 15% опрошенных. Также 15% заинтересованы в доставке продуктов с рецептами. На доставку многоразового питания подписались бы 9% россиян, при этом лишь 4% заинтересованы в меню для веганов и вегетарианцев, отмечают эксперты.
В опросе участвовали 1,2 тыс. респондентов из городов с населением свыше 100 тыс. человек.