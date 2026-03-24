От 23 до 380 тысяч в месяц: как зарабатывают мигранты в России

Иностранные граждане могут получать в России до 380 тысяч рублей. На такую зарплату могут рассчитывать мигранты на должности председателя правления. Чуть более 300 тысяч рублей иностранцы получают на посту менеджера по образовательной деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы Минтруда.
При этом самая низкая зарплата мигранта составляет всего 23 тысячи рублей. Такую сумму предлагают иностранцам за работу шеф-поваром в Смоленской области.
В Красноярском крае мигрантов приглашают на должность начальника участка в строительстве. Указанная зарплата — 250 тысяч рублей. Такую сумму также предлагают иностранцам, готовым работать директором центра в Москве, вице-руководителем кружка в Татарстане или токарем в Ямало-Ненецком автономном округе, свидетельствуют данные Минтруда.
Как сообщает Росстат, самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована у сотрудников сферы управления пенсионными резервами. Они получают около 744,9 тысячи рублей.