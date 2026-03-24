65% россиян в городах перешли на готовую еду и усилили спрос на доставку

Почти две трети россиян покупают или заказывают готовые блюда на ужин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества.
По данным опроса, 65% респондентов выбирают готовую еду для вечернего приема пищи, еще 57% — для обеда. Завтрак с готовыми блюдами остается наименее востребованным — его предпочитают 8% участников.
Дополнительно 20% опрошенных используют готовую еду для перекусов после обеда, а 11% — после завтрака.
Значительная часть потребителей приобретает готовые блюда в розничных сетях. В супермаркетах их регулярно покупают 35% респондентов, из них 10% делают это постоянно. В магазинах у дома и минимаркетах показатель составляет 32%, включая 10% постоянных покупателей.
Сервисы доставки готовой еды используют 30% опрошенных: 7% оформляют заказы регулярно, еще 23% — периодически. Продукцию заведений общественного питания выбирают 22% участников исследования.
Большинство потребителей ожидают быструю логистику. Около 66% респондентов назвали предпочтительным срок доставки в течение часа, 58% заинтересованы в доставке к конкретному времени и месту.
Дополнительный спрос формируют расширенные сервисы. Почти половина опрошенных хотели бы получать блюда из разных ресторанов, 27% — формировать индивидуальное меню, 16% — учитывать калорийность. Возможность планирования питания на длительный срок интересует 15% респондентов, столько же рассматривают доставку наборов продуктов с рецептами. Подписку на регулярное питание готовы оформить 9% участников, при этом специализированные меню для веганов и вегетарианцев востребованы у 4%.
Исследование проведено среди 1,2 тыс. жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек.
