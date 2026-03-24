65% россиян в городах перешли на готовую еду и усилили спрос на доставку

Почти две трети россиян покупают или заказывают готовые блюда на ужин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

Почти две трети россиян покупают или заказывают готовые блюда на ужин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

По данным опроса, 65% респондентов выбирают готовую еду для вечернего приема пищи, еще 57% — для обеда. Завтрак с готовыми блюдами остается наименее востребованным — его предпочитают 8% участников.

Дополнительно 20% опрошенных используют готовую еду для перекусов после обеда, а 11% — после завтрака.

Значительная часть потребителей приобретает готовые блюда в розничных сетях. В супермаркетах их регулярно покупают 35% респондентов, из них 10% делают это постоянно. В магазинах у дома и минимаркетах показатель составляет 32%, включая 10% постоянных покупателей.

Сервисы доставки готовой еды используют 30% опрошенных: 7% оформляют заказы регулярно, еще 23% — периодически. Продукцию заведений общественного питания выбирают 22% участников исследования.

Большинство потребителей ожидают быструю логистику. Около 66% респондентов назвали предпочтительным срок доставки в течение часа, 58% заинтересованы в доставке к конкретному времени и месту.

Дополнительный спрос формируют расширенные сервисы. Почти половина опрошенных хотели бы получать блюда из разных ресторанов, 27% — формировать индивидуальное меню, 16% — учитывать калорийность. Возможность планирования питания на длительный срок интересует 15% респондентов, столько же рассматривают доставку наборов продуктов с рецептами. Подписку на регулярное питание готовы оформить 9% участников, при этом специализированные меню для веганов и вегетарианцев востребованы у 4%.

Исследование проведено среди 1,2 тыс. жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек.

