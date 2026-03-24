Многоквартирный дом строят в Петропавловске для переселения сельских жителей

В Петропавловске ведется активное строительство жилья.

Источник: Baigenews

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов в ходе рабочего объезда по Петропавловску ознакомился с ходом строительства жилых домов, передает BAQ.KZ.

В частности, проинспектирован объект по улице Жумабаева — 72-квартирный жилой дом, предназначенный для переселения жителей Заречного поселка. Завершение строительства и заселение планируются в четвертом квартале текущего года.

Также глава региона ознакомился с ходом строительства 54-квартирного коммерческого жилого дома бизнес-класса на пересечении улиц Исмаилова и Парковая.

Подрядным организациям поручено обеспечить строгое соблюдение сроков и особое внимание уделить качеству выполняемых работ на всех этапах строительства. В целом в 2026 году по Петропавловску планируется ввод порядка 215 тысяч квадратных метров жилья.