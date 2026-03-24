В Омске возбудили дело из-за похожих на ЖКХ-квитанции листовок

В минувшую пятницу, 20 марта 2026 года, Омским УЦФАС выпущено определение о возбуждении дела по признакам нарушения нескольких пунктов законодательства о рекламе в связи с жалобой на распространение листовок по почтовым ящикам омичей.
Озвучено, что речь идет о рекламе услуг по поверке счетчиков, что может расцениваться как нарушение запрета рекламирования «товаров, на реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений» в отсутствие таковых.
«В данной листовке оформление выполнено с использованием элементов, используемых при оформлении платежных квитанций», — приводится в постановлении один из аргументов для возбуждения дела.
В Омском УФАС напоминают, что поверку счетчиков имеют право осуществлять лишь аккредитованные соответствующим образом юридические лица (включая ИП).
«Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (https://pub.fsa.gov.ru/ral), ИП 07.03.2018 получил аккредитацию на данный вид деятельности от ООО Однако, 05.12.2022 согласно номеру решения о приостановлении действия аккредитации 438-ПО, она была приостановлена, 21.06.2023 согласно номеру решения о прекращении действия аккредитации, аккредитация прекратило свое действие», — подчеркивают в региональных антимонопольных органах.
Наряду с этим, приводится указание на «схожесть» листовки с квитанцией на оплату ЖКХ.
«Кроме того, наличие в листовке сочетаний слов (“предупреждаем Вас”, “извещение за январь 2026 года”, “во избежание начисления платы за потребление по общему нормативу…”, “в случае невыполнения п. 60 Постановления Правительства № 354 произойдет увеличение оплаты за холодное водоснабжение в 3 раза…”), графическое исполнение извещений-предписаний, сходное с квитанциями на оплату жилищно-коммунальных услуг, использование ссылок на нормативно-правовые акты Российской Федерации и таблиц расчетов стоимости коммунальных услуг, схожих по виду и содержанию с таблицами, размещаемыми в квитанциях жилищно-коммунальных служб, в совокупности воспринимаются потребителями рекламы как официальные уведомления о проведении поверки», — гласит определение.
Предварительно, в этом усматриваются признаки недостоверной рекламы, «которая содержит не соответствующие действительности сведения об изготовителе или о продавце рекламируемого товара».
Рассмотрение дела должно состояться в середине апреля 2026 года, позиция лиц, в отношении которых оно возбуждено, пока не представлена.
Отметим, это не первое дело из-за распространяемых подобным образом листовок. В 2023 году реклама платной поверки приборов учета была признана ненадлежащей.