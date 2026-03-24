В Свердловской области построят дома для бюджетников по проекту КРТ

Врачей и учителей Артемовского обеспечат жильем по проекту КРТ.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области. Проект КРТ в Артемовском

В Артемовском (Свердловская область) по программе комплексного развития территории (КРТ) построят жилье для учителей и врачей. Строительство развернется в квартале улиц Добролюбова — Первомайской — Мира.

Договор с застройщиком местные власти уже заключили, сообщает департамент информационной политики региона. Старт строительства нескольких малоэтажных домов запланирован на 2027 год. В новом жилом комплексе, согласно договору, 20 квартир зарезервируют для учителей и медиков.

Ранее власти Свердловской области заявляли о планах удержать кадры в малых городах через программу КРТ. В регионе по КРТ запущен 31 проект. Больше половины из них приходятся на Екатеринбург.