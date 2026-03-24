Посол РФ: ситуация с отправкой россиян со Шри-Ланки требует комплексного анализа

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проблема с застрявшими на Шри-Ланке россиянами из-за ближневосточного конфликта требует комплексного анализа для выработки наиболее целесообразных мер реагирования на случай аналогичных ситуаций в будущем. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян.
На просьбу прокомментировать ситуацию с гражданами РФ, вынужденно задержавшимися на Шри-Ланке на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и столкнувшимися с риском выселения из отелей в условиях значительно возросшей цены на авиабилеты, дипломат подчеркнул, что в компетенцию посольства не входит «регулирование ценообразования на билеты российских авиаперевозчиков, равно как и принуждение туроператоров к исполнению их обязательств».
«На территории острова российские туристические компании представлены их местными партнерами — принимающими организациями. В отсутствие оплаты со стороны российских компаний такие организации объективно не имеют возможности осуществлять размещение туристов за счет собственных средств. Выражаем надежду, что компетентные регулирующие органы Российской Федерации проведут всесторонний анализ сложившейся ситуации и выработают соответствующие меры реагирования на аналогичные случаи в будущем», — подчеркнул посол.
При этом он отметил, что посольство в свою очередь «в пределах имеющихся полномочий и возможностей осуществляло рассмотрение обращений граждан и направляло запросы о содействии как в адрес туроператоров, так и авиакомпаний, в целях защиты прав и законных интересов россиян».
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.