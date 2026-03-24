Россияне реже берут кредитки, но средний лимит вырос до 108 тысяч рублей

В феврале 2026 года банки сократили выдачу кредитных карт до 1,06 млн, что на 7% меньше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
В сравнении с январем показатель также снизился — на 4%, несмотря на то что месяцем ранее было выдано 1,02 млн карт.
При этом совокупный лимит по новым картам за месяц вырос на 9% и достиг 114,78 млрд рублей против 105,57 млрд в январе. Средний лимит увеличился до 108 тыс. рублей, прибавив 5 тыс. за месяц.
В годовом выражении динамика остается отрицательной. Общий объем лимитов сократился на 17% по сравнению с февралем 2025 года, когда он составлял 137,5 млрд рублей. Средний лимит также снизился — на 12 тыс. рублей.
По итогам января—февраля россияне оформили 2,08 млн кредитных карт на сумму 220,35 млрд рублей. Это на 10% меньше по количеству и на 18% по объему лимитов, чем за аналогичный период прошлого года.
Лидерами по объему лимитов остаются крупнейшие регионы. В Москве в феврале выдано 76,8 тыс. карт на 10,45 млрд рублей со средним лимитом 136 тыс. рублей. В Московской области — 63,89 тыс. карт на 8,07 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — 46,64 тыс. карт на 5,68 млрд рублей. В Краснодарском крае показатель составил 49,33 тыс. карт на 5,25 млрд рублей, в Свердловской области — 33,83 тыс. карт на 3,53 млрд рублей.
Читайте также: До 1,5 млн рублей вырос средний размер автокредитов в российских регионах.