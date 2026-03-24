Эксперты назвали наиболее востребованные профессии в индустрии моды в 2026 году

Дизайнер и основатель бренда «Alena Akhmadullina» Алена Ахмадуллина обратила внимание на рост значимости работы с клиентами и выстраивания с ними долгосрочных отношений. «Критически важным остается CRM-маркетинг и аналитика данных, которые напрямую влияют на рост продаж. Особенно востребованы профессионалы, умеющие превращать дизайн в коммерчески успешный продукт и управлять всем клиентским путем — от формирования ассортимента до персонализированных коммуникаций», — отметила она.