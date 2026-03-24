Эксперты назвали наиболее востребованные профессии в индустрии моды в 2026 году

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Швеи, дизайнеры, сапожники, а также продуктовые и категорийные менеджеры станут одними из наиболее востребованных специалистов в модной индустрии в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС эксперты в рамках Московской недели моды.
Как отметил директор бизнес-направления «Авито Работы» Роман Губанов, по итогам 2025 года число вакансий в сфере производства тканей, одежды и обуви увеличилось на 67%. «Наиболее востребованными в легкой промышленности остаются прикладные профессии, напрямую задействованные в производственном цикле и оформлении визуала итогового продукта. Спрос на швей вырос на 51%. Существенную динамику также показали дизайнеры и сапожники», — сказал он.
Как добавил Губанов, базовое владение инструментами на основе искусственного интеллекта становится универсальным рабочим навыком для сотрудников отрасли. «ИИ применяется для ускорения разработки дизайнов, работы с визуальными материалами, анализа спроса и оптимизации рутинных задач», — уточнил он.
Президент Русской ассоциации участников фешн-индустрии Татьяна Белькевич подчеркнула изменение управленческой модели в отрасли. По ее словам, роль менеджеров по продукту и категорийных менеджеров, сочетающих креативные и аналитические компетенции, возрастает. «Сейчас выигрывают те, кто сочетает понимание продукта с пониманием экономики. Высоко ценится умение работать с данными, разбираться в онлайн-продажах, считать цену и маржу, понимать производство и свойства материалов», — пояснила она.
Дизайнер и основатель бренда «Alena Akhmadullina» Алена Ахмадуллина обратила внимание на рост значимости работы с клиентами и выстраивания с ними долгосрочных отношений. «Критически важным остается CRM-маркетинг и аналитика данных, которые напрямую влияют на рост продаж. Особенно востребованы профессионалы, умеющие превращать дизайн в коммерчески успешный продукт и управлять всем клиентским путем — от формирования ассортимента до персонализированных коммуникаций», — отметила она.
Шестая Московская неделя моды прошла в Центральном выставочном зале «Манеж» с 14 по 19 марта 2026 года. Всего в рамках модного события было проведено более 80 показов, участие в которых приняли свыше 300 дизайнеров из России и других стран, включая Китай и Турцию.
Мероприятие организовано Фондом моды при поддержке правительства Москвы. По данным организаторов, участники предыдущих пяти сезонов Московской недели моды заключили контракты более чем на 1 млрд рублей. ТАСС — генеральный информационный партнер.