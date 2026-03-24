Эксперт: Спрос на ювелирную продукцию переживает спад

Проект алмазного кластера, заявленный в Смоленской области, актуален в настоящее время скорее стратегически, а не тактически, и вот почему. Проблемы отрасли связаны не с созданием производств, а со спросом на продукцию и доступом на зарубежные рынки.
Внешний рынок ценен для российских производителей, но на него сложно сегодня выйти.
Например, в Евросоюзе с 1 января 2024 года запрещены алмазы из РФ и изделия с ними. С 1 марта того же года запрет распространился на часть российских природных алмазов от одного карата, обработанных в третьих странах. Чуть позднее, в сентябре, перечень камней был расширен: в него включили синтетические изделия и часы с камнями. С 1 марта 2025 года для необработанных алмазов смешанного происхождения в ЕС стала обязательной верификация этого самого происхождения, а с 1 января 2026-го и для обработанных алмазов стали требовать документальное подтверждение истории добычи и обработки.
В Штатах и в более широком контуре «Большой семерки» ограничения также вводились поэтапно. Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) прямо указывает на координацию стран и на запрет ввоза части российских камней, в том числе после существенной переработки вне РФ. Прежняя модель «российская добыча — обработка в третьей стране — продажа на крупнейших мировых рынках» стала для отечественных компаний труднореализуемой.
Однако помимо санкций персонально по России было непросто и всему глобальному рынку алмазов. Рыночная конъюнктура достаточно слабая. Можно сказать, потребителям не до алмазов, ведь в некоторых странах могут закончиться нефтепродукты. Если более широко и ретроспективно рассматривать крупнейшего производителя алмазов — Индию, то, по данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), экспорт обработанных алмазов из Индии в 2024/25 финансовом году упал на 16,8 процента, до 13,3 миллиарда долларов, что является минимумом почти за 20 лет.
Алмазный кластер может упростить вход на рынок для небольших и средних компаний.
Корпоративная статистика подтверждает эту же тенденцию. По данным Rapaport, за 2025 год цены на бриллианты в один карат снизились на 9,9 процента, а на мелкие камни 0,30 и 0,50 карата — на 20,3 и 26 процентов соответственно. De Beers в отчетности прямо пишет, что рынок необработанных алмазов оставался сложным на протяжении всего 2025 года. Устойчивее выглядел спрос на крупные и более качественные камни, а на мелкие и более дешевые позиции сохранялось ценовое давление.
То есть проблема здесь не сугубо российская. Вся отрасль находится в фазе слабого спроса и сжатия маржинальности, особенно в массовом сегменте, где спросом пользуются дешевые синтетические алмазы.
На фоне перечисленных обстоятельств экспорт российских алмазов показывает неблагоприятный тренд. В 2025 году прямой импорт, например, Индией российских алмазов сократился на 39 процентов, до 406 миллионов долларов. Безусловно, Индия не единственный покупатель, но данное направление характерно — даже ключевые для России маршруты стали более узкими и сложными.
Отсюда можно сделать промежуточный вывод: расширение мощностей обработки оправданно тогда, когда у отрасли есть либо гарантированный сбыт готовой продукции, либо механизм перераспределения сырья и спроса внутри страны.
Внутренний рынок бриллиантов России достаточно стабилен, но и не является настолько емким, чтобы полностью потребить продукцию при крупном расширении производства. По итогам 2025 года ювелирная розница выросла в денежном выражении до 493,3 миллиарда рублей, но темпы роста замедлились до 7,3 процента против 25,6 годом ранее. Одновременно продажи ювелирных изделий в натуральных показателях, по оценке BusinesStat, снизились примерно на три процента, до 89 миллионов единиц. Рынок вырос в стоимостном выражении в значительной степени за счет удорожания металлов (золота и серебра) и среднего чека, а не за счет расширения физического спроса.
Тем не менее алмазный кластер может упростить вход на рынок для небольших и средних компаний, снизить капитальные издержки за счет общего доступа к оборудованию и сервисам, ускорить подготовку кадров и сконцентрировать технологические компетенции. Минфин в январе 2026 года предложил экспортные пошлины на необработанные алмазы и механизм распределения сырья между огранщиками. Это является дополнительным важным индикатором того, что государство видит задачу не в простом наращивании продажи необработанных алмазов за рубеж, а в поддержке собственной переработки. В этом смысле смоленский кластер выглядит логичным и последовательным элементом политики импортозамещения в промышленности.
Каковы ограничения развития кластера? Первое — слабый спрос на мировом рынке, особенно на мелкие камни, сложность выхода вовне. Второе — конкуренция со стороны синтетических бриллиантов и сдвиг потребительских предпочтений в сторону дешевых аналогов. Третье — зависимость от ограниченного числа экспортных направлений. Четвертое — риск перепроизводства.
Моментального экономического и финансового эффекта от создания такой институции ждать не стоит. В консервативном сценарии алмазный кластер — инструмент удержания отрасли, занятости и компетенций внутри России. В более позитивном сценарии это база для восстановления в будущем, когда улучшится мировая конъюнктура, появятся устойчивые каналы экспорта и удастся расширить внутренний спрос на изделия с натуральными камнями.