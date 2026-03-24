Эксперт: Спрос на ювелирную продукцию переживает спад

Например, в Евросоюзе с 1 января 2024 года запрещены алмазы из РФ и изделия с ними. С 1 марта того же года запрет распространился на часть российских природных алмазов от одного карата, обработанных в третьих странах. Чуть позднее, в сентябре, перечень камней был расширен: в него включили синтетические изделия и часы с камнями. С 1 марта 2025 года для необработанных алмазов смешанного происхождения в ЕС стала обязательной верификация этого самого происхождения, а с 1 января 2026-го и для обработанных алмазов стали требовать документальное подтверждение истории добычи и обработки.