В Омске заработал асфальтобетонный завод

В Омске начал работу муниципальный асфальтобетонный завод. Решение о его запуске принято в связи с установившимися благоприятными погодными условиями. В течение недели бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства начнут ремонт дорог в городе горячим асфальтом.
В прошлом году для производства асфальта на омском заводе приобрели оборудование на 150 миллионов рублей. Производительность комплекса вырастет до 240 тонн асфальта в час. В конце апреля начнутся пусконаладочные работы. В мае завод рассчитывает запустить новый комплекс в полноценную эксплуатацию. Это увеличит темпы летнего ремонта дорог в городе.
В мэрии заверили, что асфальтобетонная смесь, производимая в Омске, отвечает высоким экологическим стандартам.
Муниципальный асфальтобетонный завод Омска находится на улице Мира, 144. С 2020 года предприятие полностью перешло на использование природного газа. Восстановлены системы очистки от пыли и газов. В 2022 году на муниципальном заводе заменили бункеры для хранения инертных материалов. Всё это значительно снизило выбросы пыли и сажи в атмосферу города.