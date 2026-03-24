В Омске заработал асфальтобетонный завод

Муниципальный асфальтобетонный завод Омска находится на улице Мира, 144. С 2020 года предприятие полностью перешло на использование природного газа. Восстановлены системы очистки от пыли и газов. В 2022 году на муниципальном заводе заменили бункеры для хранения инертных материалов. Всё это значительно снизило выбросы пыли и сажи в атмосферу города.