Рудневский мост во Владивостоке начали готовить к реконструкции

Реконструкция Рудневского моста начнётся в ближайшее время во Владивостоке. На месте старого сооружения появится современный мост с четырьмя полосами движения, пешеходными тротуарами и удобными подъездами, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Уже ведётся активная подготовка к началу работ. Первым этапом станет снос незаконных объектов. Выявлено более 30 таких объектов, снос начнётся с 30 марта», — говорится в сообщении.
Параллельно утверждён список объектов недвижимости, подлежащих изъятию для государственных нужд, — в основном это промышленные здания и земельные участки. Жилые многоквартирные дома затронуты не будут.
Следующий шаг — оценка рыночной стоимости этих объектов и выкуп у собственников по закону. После этого начнётся процедура выбора подрядной организации, которая возьмётся за строительство.
Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке на федеральном уровне, личному участию губернатора Приморья Олега Кожемяко и выделению субсидий из краевого бюджета.
Напомним, на днях общественное внимание к критическому состоянию моста привлекла необычная акция местных жителей: в попытке «залатать» трещины на деформационных швах они использовали мешки с песком и лапшу быстрого приготовления «Доширак». Снимки этой импровизированной «починки» моментально стали вирусными, вызвав широкий резонанс. Власти оперативно отреагировали — асфальтовое покрытие на проблемных участках временно восстановили, а вскоре приняли решение о полной реконструкции моста. Кроме того, собственника моста привлекли к административной ответственности.
Отметим, что состояние моста давно вызывает большую озабоченность горожан. В январе этого года там снова образовался провал, который жители Владивостока назвали «трещиной, в которую может провалиться нога». Специалисты тогда рассказали, что держат ситуацию под контролем. На тот момент, по их словам, двигаться по нему было абсолютно безопасно.
Напомним, в декабре 2024 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации строительства Рудневского моста. Новый мост будут строить не менее трёх лет, заявлял глава города Константин Шестаков. На реконструкцию направят половину недавно одобренного городу 10-миллиардного инфраструктурного кредита.