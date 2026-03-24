Маркетплейсы будут нести ответственность за товары от иностранцев

Интернет-площадки будут отвечать за некачественные товары от иностранных продавцов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Маркетплейсам придется нести ответственность, если иностранные продавцы продадут некачественные товары. Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг должны разработать соответствующий механизм до 2028 года.

Сейчас иностранные продавцы не попадают под закон о защите прав потребителей. Поэтому россиянам приходится ориентироваться на информацию в карточке товара и на отзывы других покупателей. Если возникнут какие-либо проблемы, то решать спор придется по международным нормам и законам страны продавца.

Но по механизму субсидиарной ответственности за действия продавца будут отвечать российские маркетплейсы. Субсидиарная ответственность позволяет взыскивать деньги не только с продавца, но и с лица за него поручившегося или контролирующего.

По поручению правительства Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг должны разработать необходимый механизм разрешения споров и отчитаться до января 2028 года.